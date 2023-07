Trein geëvacueerd na ontsporing in Denderleeuw: geen gewonden

Het treinverkeer tussen Zottegem en Denderleeuw is dinsdagavond ernstig verstoord door een ontspoorde trein. Een lege trein kwam naast de sporen terecht, wat voor schade zorgde, en een andere trein reed tegen die brokstukken. De inzittenden zijn geëvacueerd, maar niemand raakte gewond.

De feiten deden zich voor nabij het station van Denderleeuw. Een lege trein reed te ver door op een doodlopend spoor, en kwam daardoor deels naast het spoor terecht, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. ‘De trein is niet gekanteld, maar er werd een paal van een bovenleiding geraakt, die op een naastliggend spoor is gevallen’.

Op dat spoor kwam een trein met zo’n dertig passagiers aan boord langsgereden. Die botste aan lage snelheid tegen de omgevallen paal, aldus Petit. ‘Er vielen geen gewonden, maar de inzittenden moeten wel worden geëvacueerd’.

Het treinverkeer is daardoor onderbroken tussen Denderleeuw en Burst. NMBS legt vervangbussen in. De problemen zullen wellicht de hele avond aanhouden. Of er woensdagochtend nog hinder zal zijn, is nog niet duidelijk.