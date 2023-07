Federale overheid springt in voor gemeentepensioenen

Hoewel de ‘lokale besturen’ een Vlaamse bevoegdheid is, voorziet de federale pensioendeal ook budget voor gepensioneerde, vastbenoemde gemeenteambtenaren.

In haar pensioendeal voorziet de federale overheid in 2023 een bedrag van 60 miljoen euro en in 2024 van 81 miljoen euro voor de pensioenen van vastbenoemde ambtenaren in lokale besturen. Dat is opmerkelijk, want de lokale besturen zijn een Vlaamse en geen federale bevoegdheid. ‘Nu steeds meer gemeenten afstappen van vaste benoemingen, en door de hoge inflatie, ontstaat er een tekort dat als een zwaard van Damocles boven de lokale financiën hangt’, zegt Vlaams minister van Lokale Besturen Bart Somers (Open VLD) in een persbericht.

De Vlaamse gemeenten – en andere lokale besturen, zoals het OCMW en de brandweer – staan zelf in voor de pensioenen van vastbenoemde ambtenaren. Om die te kunnen betalen, storten lokale besturen een percentage van het loon van de huidige vastbenoemde werknemers (44 procent in 2023 en 45 procent vanaf 2024) als basisbijdrage in een pensioenkas. Als die basisbijdrage niet voldoende is om aan de bestaande pensioenverplichtingen te voldoen, moeten de gemeenten een bijkomend bedrag betalen.

Maar onder meer door de hoge inflatie komt het financieringssysteem van de pensioenen in Vlaamse gemeenten onder druk te staan. Bovendien zijn er vandaag meer Vlaamse gemeenteambtenaren met een contractueel statuut dan tien jaar geleden (van 66 naar 76 procent), en zij dragen niet bij aan de pensioenkas. Vooral grote steden als Antwerpen – met een stadsbestuur, een OCMW, het havenbedrijf en andere diensten – kwamen daardoor in de problemen. Over alle lokale besturen heen is er voor 2023 een deficit van 60 miljoen euro, in 2024 loopt dat op tot 81 miljoen euro. Die tekorten zal de federale overheid nu dichtrijden.

Lees ook