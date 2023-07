Spaanse kustwacht redt 86 mensen, tientallen blijven vermist

Ongeveer driehonderd Senegalese migranten zijn vermist op een van de gevaarlijkste migratieroutes naar Europa.

Nog geen maand geleden verdronken naar schatting 600 tot 800 mensen bij een scheepsramp in de Middellandse Zee bij Griekenland, het dodelijkste incident in jaren. De recente berichten over drie vermiste boten in de Atlantische Oceaan met in totaal ongeveer driehonderd Senegalese migranten aan boord doen vrezen voor een nieuw drama op zee.

Twee weken geleden zijn drie boten, twee met elk zo’n zestig opvarenden en een derde met ongeveer tweehonderd migranten, vertrokken vanuit Senegal naar de Canarische Eilanden. Families van de migranten begonnen zich zorgen te maken nadat ze sinds het vertrek niets meer van hun dierbaren hadden gehoord. De tocht van ongeveer 1.700 kilometer behoort tot de dodelijkste migratieroutes ter wereld. De Atlantische stromingen zijn krachtig en kunnen de gammele vissersbootjes met gemak meesleuren.

De Spaanse kustwacht maakte maandag bekend dat ze een boot met ongeveer 200 mensen had gelokaliseerd. Een reddingsvliegtuig had de boot gespot op zo’n 140 kilometer ten zuiden van de Canarische Eilanden.

Later op de dag liet Madrid weten dat het om heel wat minder mensen ging. In totaal had de Spaanse kustwacht 86 mensen gered. Het is onduidelijk of de boot überhaupt een van de drie eerder vermiste boten is. Verder onderzoek moet uitwijzen vanwaar de boot met 86 migranten is vertrokken. De kustwacht heeft andere schepen tussen de Canarische Eilanden en West-Afrika verzocht uit te kijken naar de vermiste migranten.

300 Duitsers

Volgens de vluchtelingenorganisatie Walking Borders hebben de buurlanden aanvankelijk nauwelijks zoekacties ondernomen. De organisatie nam zelf het initiatief en spoorde de autoriteiten van Senegal, Mauritanië, Marokko en Spanje aan om op zoek te gaan naar de boten.

De woordvoerder van Walking Borders, Helena Maleno, uit zich tegenover het Duitse persbureau DPA kritisch voor Spanje omdat er nu slechts één reddingsvliegtuig wordt ingezet, en dat gedurende enkele uren per dag. ‘Waren er 300 Duitsers vermist in de Atlantische Oceaan, zou er een enorme zoekactie worden opgezet.’ Ook is de samenwerking met Marokko volgens Maleno beperkt. ‘Het land zet zich alleen in om vluchtelingen tegen te houden, niet om hen te redden.’

