Microsoft mag Activision overnemen van rechter in VS

Microsoft mag de spelontwikkelaar en -uitgever Activision Blizzard toch overnemen. Dat oordeelde een rechter in San Francisco dinsdag. Ook in Groot-Brittannië lijkt er nu toch uitzicht op een akkoord over de overname.

Microsoft kondigde in januari vorig jaar aan dat het 68,7 miljard dollar wil neertellen voor Activision, uitgever van ­games als Call of duty, World of warcraft, Overwatch en Candy crush.

De Amerikaanse mededingingswaakhond FTC vreesde dat Microsoft concurrenten zoals Sony (PlayStation), Nintendo (Switch) en Nvidia (cloudgamingdienst Geforce Now) zo zou verdringen. In december startte de FTC daarom een juridische procedure om de deal te blokkeren, maar de regulator haalt nu bakzeil. Een rechter in San Francisco besliste in het voordeel van Microsoft, dat mag doorzetten met de overname waarvan de deadline op 18 juli ligt.

De Britse concurrentiewaakhond CMA besliste in april om de overname wel te blokkeren, wegens de risico’s voor de concurrentie bij cloudgaming. Microsoft ging in beroep tegen die beslissing. Dinsdag liet Microsoft weten dat er nieuw overleg met de regulator komt, naar aanleiding van de beslissing van de Amerikaanse rechter. Dat overleg zou echter pas beginnen op 28 juli, dus na de huidige deadline voor de overhame.

Ook de Europese Commissie had zich bezorgd getoond over de deal, maar zette na een diepgaand onderzoek en garanties van Microsoft het licht in mei al op groen.

