Verguisd, vergeten, gevonden

In het Duitsland van de nazi’s waren jazz, atonale muziek en composities van Joodse signatuur verboden terrein. VRK schetst in juweeltjes van de ‘Entartete Musik’ een beklijvend tijdsbeeld in klank.

Vlaams Radiokoor, soloists Brussels Philharmonic, Estelle Lefort e.a. Entartete Musik Antarctica

‘Uit simpele liedjes zullen vriendelijkheid en welwillende vergetelheid bloeien’, hoopt Ilse Weber als ze datgene wat op haar netvlies is gebrand, toevertrouwt aan het schrift. Het is 1942 en de kinderboekenschrijfster wordt afgevoerd naar Theresienstadt, waar ze als verpleegster de jongsten met muziekjes in slaap sust. Kort daarna verhuist ze mét de ziekenboeg mee naar Auschwitz – haar laatste reis. Weber is maar een van de componisten die nazi-Duitsland uit de canon wiste.

Bart Van Reyn leidt het VRK en solisten van Brussels Philharmonic in de ‘Entartete Musik’ van onder meer Ilse Weber, Alma Mahler, Kurt Weill, Mischa Spoliansky en Gideon Klein: een soundscape van roerige tijden die zwenkt van café en cabaret naar concertpodium. Prima gecapteerd in de Malibran-zaal van de Munt maakt de intense, ad-remvertolking van het Radiokoor de verhalen achter de tracks des te meer indringend. Met de performance van Estelle Lefort waaiert de plaat wat ver uit – die hadden wij liever live gehoord.