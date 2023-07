Kwart werkenden zit hele dag achter een scherm

Meer dan een kwart van wie werkt, zit de volledige dag, of toch bijna, achter een scherm. Zeker bij administratief personeel en managers is dat zo.

Om zicht te krijgen op de vereiste vaardigheden voor een job vroeg Statbel, het Belgische statistiekbureau, 17.800 mensen tussen 15 en 74 jaar met een baan hoeveel werktijd ze per type taak besteden. 25,8 procent besteedt bijna zijn volledige tijd aan werken met een computer, tablet of smartphone. Zoals verwacht is de sector Informatie en communicatie de plek bij uitstek waar ongeveer 80 procent van de werknemers bijna altijd met digitale apparaten werkt. Het percentage ligt ook hoog bij mensen met een job in de financiële en verzekeringssector.

Er zijn ook minder schermgerichte jobs. Zo bestaat voor 15,9 procent de werkdag hoofdzakelijk uit mondeling communiceren met mensen buiten het bedrijf en voor 13,9 procent uit praten met collega’s binnen het bedrijf. 11,7 procent verricht bijna de hele tijd zware fysieke arbeid. Die zware fysieke inspanningen worden vooral geleverd door geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers, mensen met elementaire beroepen, ambachtslieden en in de sectoren bouwnijverheid, administratieve en ondersteunende diensten en landbouw, bosbouw en visserij. 7,8 procent is tenslotte nagenoeg voortdurend bezig met andere mensen te adviseren, op te leiden of te onderwijzen.

Gekeken naar de taken zelf, heeft 13,4 procent van de ondervraagden een job die erg veel repetitieve taken omvat en krijgt 13,9 procent taken die in strikte procedures staan omschreven. Zelfstandigen, vooral zij die werken met personeel, ervaren dan weer veruit de grootste mate van autonomie: zij kunnen invloed uitoefenen op de volgorde waarin ze taken uitoefenen of hoe ze die invullen. Bij bedienden in de privésector ervaart slechts 20,2 procent veel vrijheid, voor statutaire ambtenaren is dat 21 procent en voor contractuelen 18,2 procent. Slechts 8,4 procent van de arbeiders ervaart een grote mate van autonomie in zijn job.

Lees ook