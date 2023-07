Local Natives strooit met weemoed in het paradijs

Local Natives drenkt zijn indierock nog steeds in de hete zon van LA, maar wolkjes aan het firmament maken de afdronk bitterzoet.

***

Local Natives besprenkelt zijn Californische ­sunshine pop steeds nadrukkelijker met een spat regen. Hoor hoe er in ‘Just before the morning’ een weemoedig orgeltje meezoemt en proef de melancholie. Die kleine wolkjes mistroostigheid stammen uit een gevoel van twijfel, isolement en identiteitscrisissen dat deze late dertigers tijdens de pandemie overviel. Grote inzichten leveren die mijmeringen niet op, maar muziek maakt veel goed. De knetterende ritmes, likjes afropop en het gestoei met elektronica zijn intussen afgevlakt, vandaag verfijnen ze hun grootste troeven: zongedroogde harmonieën die zich rond langgerekte melodieën wikkelen. Af en toe scheurt een scherpe gitaar voorbij of kickt een soulvolle hiphopbeat in. Producer John Congleton creëert een klaterend, warm geluid dat vertrouwd voelt als het ruisen van de zee. Terwijl we het zand van tussen onze tenen borstelen, staat het paradijs in brand, jammert afsluiter ‘Paradise’. Het besef dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, is een kleine troost.