Turbojazz van David Bowies laatste band

Met dezelfde band als op Blackstar van David Bowie blaast Donny McCaslin u omver met hyperkinetische, zwaar electronische jazz.

Donny McCaslin I want more Edition records

Op een goeie dag ging David Bowie in de New Yorkse 55 Bar de band van saxofonist Donny McCaslin checken, en de rest is geschiedenis. McCaslin, toetsenist Jason Lindner, bassist Tim Lefebvre en drummer Mark Guiliana speelden op Bowies zwanenzang Blackstar, en maken nog altijd muziek samen.

Op dit album, met allemaal stukken van McCaslin, evolueren ze nog meer naar zwaar elektronische jazz met een dik geluid, mee te danken aan rockproducer David Fridmann. Exemplarisch is ‘Body blow’, met die massieve, schurende sax en dat hoekige ritme dat zelfs de stijfste hark aan het dansen moet krijgen. ‘Fly my space ship’ lijkt wel reggae uit de ruimte, het titelnummer is lekker melodieus. In ‘Hold me tight’ en het filmische ‘Big screen’ gaat het er wat rustiger aan toe, maar ‘Turbo’ zwelt weer lekker aan. Sommigen worden misschien zenuwachtig van al dat hyperkinetische geweld, maar onberoerd zal deze turbojazz niemand laten.