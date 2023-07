‘Jean-Marie komt niet alleen op, hij verhoogt enkel zijn prijs’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Lang Leve Dedecker

De jaarlijkse 11 juliviering in het Brusselse stadhuis gaat steeds gepaard met een receptie. Dat blijft een broedplaats van allerlei nieuwtjes en geruchten. Zeker bij Vlaams Belang zijn ze zeer geïnteresseerd in de plannen van Jean-Marie Dedecker om opnieuw met zijn eigen lijst op te komen bij de verkiezingen. De partijtop vreest dat LDD Vlaams Belang zo’n twee procent kan kosten. Naar verluidt staan er al enkele kandidaat-lijsttrekkers klaar. Voor Limburg zou het gaan om Veerle Wouters (ex-N-VA), in Brabant staat Peter Reekmans (burgemeester van Glabbeek) present en voor Oost-Vlaanderen voelt de Gentse prof Herman Matthijs zich geroepen.

Vlaamse vooroordelen (1)

‘Men zegt weleens dat Vlamingen niet anders doen dan klagen en zagen. Maar dat klopt helemaal niet.’ Met die uitspraak wenste Antwerps burgemeester Bart de Wever (N-VA) de Vlamingen dinsdagochtend een prettige feestdag. ‘Onze nationale feestdag op 11 juli is de ideale dag om de puntjes op de i te zetten’, zei hij in een video die door N-VA-kopstukken gretig gedeeld werd op de sociale media. Vervolgens beloofde hij de echte helden van het internet in de bloemetjes zetten: de mensen die op de sociale media een positieve reactie achterlieten.

Lang Leve Dedecker (2)

Jean-Marie Dedecker doet niets liever dan er de spanning in te houden. Zo kon hij nog eens passeren bij Terzake voor een portie gratis reclame. Maar tijdens de 11 julireceptie viel in N-VA-kringen – waar hij flink wat vrienden telt – te horen dat de kans bijzonder klein is dat Dedecker zijn partij opnieuw uit de winterslaap haalt. ‘Jean-Marie zal niet alleen opkomen. Hij verhoogt enkel zijn prijs’, vertelde een ingewijde. Dedecker raakte vier jaar gelezen verkozen op een N-VA-lijst, maar zetelt in de Kamer als onafhankelijke. Hij mikt gewoon op een nieuwe kans, klinkt het.

Vlaamse vooroordelen (2)

De Wever ging vervolgens langs bij ene Mariette, die op Facebook had laten weten dat ze ‘fier was op de ploeg van ’t Stad en op onze burgemeester!’ ‘Ik weet dat u geen knuffelaar bent’, zei Mariette nadat ze deur voor De Wever geopend had. ‘Dat is wel waar’, bekende De Wever, maar er zijn uitzonderingen. Daarop kreeg Mariette een bos bloemen, een knuffel van de burgemeester én een gesigneerd exemplaar van De Wevers laatste bestseller Het verhaal van Antwerpen. Wie dacht dat De ideale wereld even terug uit vakantie was, had het bij het verkeerde eind.

Lang leve Dedecker (3)

Het Vlaams Belang-kamp wijst graag naar de financiële voordelen om het merk LDD opnieuw van stal te halen. Een interne peiling wees uit dat Dedecker in West-Vlaanderen met de vinger in de neus wordt verkozen. Een plek in de Kamer opent de deur naar partijfinanciering, met vervolgens een bedrag per stem. LDD beheert trouwens nog een potje van vroeger dat diverse honderdduizenden euro’s zou bedragen. Kortom, de reanimatie van LDD lijkt wel een Win for life.

Vlaamse vooroordelen (3)

Om op de hete feestdag voor wat afkoeling te zorgen, was er gelukkig nog Theo Francken (N-VA). Die had voor La LibreBelgique een flink kwak communautaire kilte veil om de overdosis warme positiviteit te counteren. ‘Wie is er verantwoordelijk voor de radicalisering van Vlaanderen? Ik? Neen excuseer … Doe uw ogen open! De verantwoordelijken zijn de Franstaligen die systematisch “neen” zeggen op de institutionele eisen van de Vlamingen. Dat is onhoudbaar. Tien jaar al steekt men die in de frigo. Op een gegeven moment gaat de frigo ontploffen.’