Gabriels rijkt naar de hemel

Gabriels bekeerde iedereen in The Barn op Rock Werchter en zoekt vreugde en verheffing op in het tweede deel van zijn debuutplaat.

Gabriels Angels & queens Atlas Artists

Het leek alsof er engelen neerdaalden toen Gabriels onlangs Rock Werchter trakteerde op een gulle geut gospel. In de studio gaf het Brits-Amerikaanse trio rond zanger Jacob Lusk zijn goud tot nog toe met mondjesmaat prijs. Eerst waren er een paar ep’s en een halve debuutplaat, die met dit tweede luik pas in zijn volle pracht mag schitteren. Lusk is de spil in de tegelijk retro en eigentijds aanvoelende mix van r&b, funk, jazz en kamerpop. Fenomenaal hoeveel registers zijn stem aankan, van diep en troostend tot hoog en sexy, een brug tussen Prince en Billie Holiday. In het eerste deel van deze plaat focuste Lusk zich op verlies en de pijn die daarmee gepaard ging, in deel twee zoekt hij de vreugde en verheffing op die je nodig hebt om weerbaar te zijn tegen de chaos van het leven. Lusks handlangers Ryan Hope en Ari Balouzian leveren een spitse, cinematografische sound af die slim afwisselt tussen uitbundig en intiem. ‘Great wind will carry us on’, zingt Lusk met gospel in zijn stem. Voer voor een hemelse zomer.