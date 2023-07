Meesterlijke popsongs van oude stempel

Het tweede album van Joanna Sternberg is een snoepje voor fans van Randy Newman.

Joanna Sternberg I’ve got me Fat Possum

Op hun tweede album probeert Joanna Sternberg, eminente singer-songwriter en beeldend kunstenaar uit New York, in het reine te komen met de pijn die hun eerste album tekende. ‘Why is it so hard to be kind and gentle to myself? opent het album, dat een cyclus van twaalf songs samenbrengt over hun gevecht tegen twijfels en zelfverloochening. Sternberg, die zichzelf begeleidt op akoestische gitaar of piano, tapt meestal uit de rijke bron van de ‘American songbook’, met occasionele uitstapjes naar rock (‘People are toys’) en blues (‘Human magnet song’). Zo doen ze denken aan Randy Newman, soms aan sixtiesfolk, zelfs aan ragtime en bluegrass. En als chanteuse zijn ze uit hetzelfde grillige hout gesneden als Rickie Lee Jones. ‘Maybe one day when my pain goes away/ I will get up and get out and get free’: hun gelaagde teksten, die een donker tegengewicht vormen tegen de toegankelijke, overwegend in majeur geschreven songs, maken hen nog mysterieuzer. Een klein meesterwerkje.