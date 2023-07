Pan-Afrikaanse pop met groot soulgevoel

Mokoomba verleidt met tintelend gitaarwerk en dampende zang uit Zimbabwe.

Mokoomba Tusona: tracings in the sand Outhere

Mokoomba is een sextet uit Victoria Falls, in Zimbabwe. De zeskoppige band speelt elegant met enkele klassieke popstijlen, zoals de Congolese ‘rumba’ en de lokale ‘chimurenga’. Centraal staat het zonnige, repetitieve gitaarwerk en de krachtige koorzang – in deze band doet iedereen ­backing vocals. Mathias Muzaza zingt honingzoet over lokale ­gebruiken, spirituele kracht en diverse bedreigingen daarvan, en heeft het in de single ‘Makisi’ over een oude initiatierite voor jongens bij het Luvalevolk.

In Europese oren klinkt dat op het eerste gehoor als halftrage, opgewekte feestmuziek met soulvolle blazers, al laat ‘Manina’ (met house-ster Ulethu te gast) tussendoor een klaagzang horen voor de coronadoden. Terwijl ook in Afrika hiphop en house de jeugd verleiden, kiest Mokoomba op zijn vierde album voor een fijne, klassieke fusie van Afrikaanse stijlen, die ook op concerten ongetwijfeld gensters zal slaan. U krijgt er nog drie krachtige remixes van oudere songs bovenop.