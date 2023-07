Svitolina klopt nummer 1 Swiatek in kwartfinales Wimbledon

Iga Swiatek, het nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, is gesneuveld in de kwartfinales op Wimbledon. De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76) was in drie sets te sterk. Later op de dag komt ook Novak Djokovic nog in actie tegen de Rus Andrej Roeblev.

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76) heeft in drie spannende sets de Poolse nummer 1 Iga Swiatek verslagen. De setstanden waren 7-5, 6-7 (5/7) en 6-2. Swiatek was voor het eerst in haar carrière voorbije de vierde ronde geraakt in Londen, maar kon het dus niet veel langer uitzingen.

De 28-jarige Svitolina is de voormalige nummer drie. Ze kreeg een wildcard om deel te nemen aan Wimbledon. In oktober kreeg ze samen met haar partner en proftennisser Gaël Monfils een eerste kindje. Pas drie maanden geleden keerde Svitolina terug op de tenniscourts.

‘Ik weet niet wat er momenteel aan het gebeuren is’, reageerde ze na de partij. ‘Het is een ongelooflijk gevoel. Het was niet makkelijk om te spelen tegen Swiatek, ze is een vechter. Als iemand mij aan het begin van toernooi had gezegd dat ik in de halve finale zou staan en de nummer 1 zou kloppen, dan zou ik gezegd hebben dat ze gek zijn.’

In de halve finale neemt Svitolin het op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42). De 24-jarige Vondrousova klopte de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 4) in drie sets (6-4, 2-6 en 6-4). Vondrousova en Svitolina hebben al vijf keer tegen elkaar gespeeld, drie keer trok Svitolina aan het langste eind.

Swiatek stak haar duim omhoog richting Svitolina nadat de Oekraïense de eerste set had gewonnen. Foto: afp

Politieke spanningen

In de achtste finales was er nog een kleine rel in de wedstrijd tussen Svitolina en de Wit-Russische Viktorija Azarenka. Die partij had een zekere politieke lading, want Svitolina weigert sinds het begin van de oorlog om handen te schudden met Russische of Wit-Russische speelsters.

Voor een luidruchtig publiek won Svitolina de spannende wedstrijd van bijna drie uur lang in drie sets, na een supertiebreak: 6-2, 4-6 en 6-7 (9/11). Beide speelsters verlieten het terrein door enkel de hand te schudden met de scheidsrechter, waarna Azarenka werd uitgejouwd door toeschouwers. De Wit-Russische verliet het terrein terwijl ze haar duimen in de lucht stak.

‘Wat had ik moeten doen?’, vroeg een gefrustreerde Azarenka achteraf aan de reporters. ‘Had ik aan het net moeten blijven staan en wachten? Ik deed gewoon wat ik dacht dat respectvol was tegenover haar beslissing. De reactie van het publiek was niet eerlijk, maar het is wat het is.’

Azarenka verliet het terrein met haar armen en duimen in de lucht. Het was een instinctieve reactie zonder betekenis, volgens de Wit-Russische. Foto: reuters

Op Roland Garros in begin juni werd Svitolina nog zelf uitgejouwd. Na haar verlies weigerde de Oekraïense de hand te schudden van de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2). Precies daarom heeft ze weinig medelijden met Azarenka.

‘Ik kreeg dezelfde behandeling na de kwartfinale in Parijs. Dat was ook oneerlijk voor mij’, reageerde Svitolina zondag op de persconferentie. ‘Ik heb al meerdere keren gezegd dat ik geen handen ga schudden totdat de Russische troepen uit Oekraïne zijn en wij onze gebieden terugnemen. Ik weet niet hoe ik nog duidelijker kan zijn.’

Het is goed mogelijk dat Svitolina in de finale uitkomt tegen Sabalenka (WTA 2), van wie ze in de kwartfinale op Roland Garros verloor. Ook dan zal er dus geen handdruk komen. ‘De organisaties moeten met een verklaring komen dat er geen handdruk zal zijn tussen Russische en Wit-Russische spelers enerzijds en Oekraïense spelers anderzijds’, concludeert Svitolina. ‘Dan is het tenminste duidelijk voor iedereen.’