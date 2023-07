Duizenden betogers verzamelen op luchthaven Tel Aviv tegen justitiehervorming

Duizenden betogers hebben zich dinsdag verzameld aan de luchthaven Ben Goerion in Tel Aviv. Dat melden Israëlische media. De betogers protesteren tegen de omstreden justitiehervorming die de rechts-religieuze regeringscoalitie wil doorvoeren.

Volgens de krant Haaretz waren tegen de late namiddag al tussen de 10.000 en 15.000 betogers aangekomen. Videobeelden tonen een zee van Israëlische vlaggen. Treinen richting de luchthaven zouden overvol zitten. De menigte is te groot voor het gebied dat oorspronkelijk voorzien was voor het protest, melden de media. Ze kregen een extra zone toegewezen in een andere terminal. Er zouden een duizendtal politieagenten aanwezig zijn.

Dictatoriaal stelsel

Ben Goerion is een van de plaatsen in het land waar tegenstanders van premier Benjamin Netanyahu dinsdag massaal protesteren in het teken van de ‘Dag van Verzet’. Betogers blokkeren onder meer belangrijke wegen en de ordediensten zetten eerder op de dag al een waterkanon in. De politie meldt dat minstens 66 mensen zijn gearresteerd, waarvan de helft in Tel Aviv.

De Knesset, het Israëlisch parlement, heeft in de nacht van maandag op dinsdag een omstreden wetsontwerp aangenomen. Hierna moeten nog twee goedkeuringen volgen. Als de hervorming erdoor komt, zal het Hooggerechtshof niet langer wetgeving van het parlement of acties van de regering onwettig kunnen verklaren of van tafel vegen. Zo wordt de regerende coalitie de baas van zowel de uitvoerende als de rechterlijke macht en dat zou volgens de betogers naar een dictatoriaal stelsel neigen. “We zijn nog maar pas begonnen”, zei de minister van Defensie na de stemming.

Ondanks het protest, een van de grootste in de geschiedenis van het land, weigert de regering van Netanyahu enige toegeving. President Isaac Herzog heeft beide zijden van het conflict opgeroepen om de situatie te laten afkoelen en weer rond de tafel te gaan zitten.

