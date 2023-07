Waarom Ryanairtopman O’Leary geen zier geeft om de pilotenstaking

Dit weekend leggen de Belgische piloten van Ryanair het werk neer. Dat is geen primeur. De piloten klagen al jaren over te lage lonen, maar Ryanair-topman Michael O’Leary is niet onder de indruk van dat aanhoudende protest. Wat is er nu weer aan de hand bij Ryanair? En wie is die Ierse O’Leary die gekend is om zijn controversiële uitspraken?