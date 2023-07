Wie nu op vakantie vertrekt naar de Europese zon, botst geheid op een loden hitte. Valt er aan de 40 graden te ontsnappen? Is er een verlossende regenbui op komst? En waar vindt u nog fris wandelweer?

Het is het gespreksonderwerp van de week: ‘Waar jullie? En jullie? Rome? Ai, dat wordt puffen. Is er airco? Wij Sevilla. Oh my god, wat hebben we gedaan? 45 graden and counting. Joepie, wij waren slim ...