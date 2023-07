Nyck de Vries weggestuurd bij AlphaTauri, Daniel Ricciardo is zijn vervanger

Het Italiaanse Formule 1-team AlphaTauri heeft de samenwerking met Nyck de Vries stopgezet. De 28-jarige Nederlander was in maart begonnen aan zijn eerste seizoen in de F1. Daniel Ricciardo, de derde man bij zusterteam Red Bull, is zijn vervanger.

Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull, koos ervoor om De Vries per direct weg te sturen op basis van zijn tegenvallende resultaten. Tot dusver had hij nog geen WK-punten bij elkaar gesprokkeld voor AlphaTauri. Zijn beste resultaat na tien races was een twaalfde plek in Monaco. Teamgenoot Yuki Tsunoda doet het niet veel beter. Hij heeft momenteel twee punten, twee keer door een tiende plaats. Hierdoor bengelt de Italiaanse ploeg helemaal onderaan het klassement bij de constructeurs.

De Vries is voormalig Formule 2-kampioen (2019) en Formule E-kampioen (2021). In 2021 werd hij één van de reservecoureurs bij Mercedes. Hij maakte vorig jaar zijn debuut in de Italiaanse Grand Prix in Monza als invaller voor Alex Albon van Williams. Dit was zijn eerste seizoen als vaste coureur.

Terugkeer Ricciardo

De vervanger van De Vries staat ondertussen al klaar: Daniel Ricciardo keert na een halfjaar afwezigheid terug op de grid. Dit seizoen vervulde hij de rol van derde man bij Red Bull. Ricciardo reed al in 2012 en 2013 voor AlphaTauri, waarna hij de overstap maakte naar zusterteam Red Bull. Vorig jaar reed Ricciardo nog voor het Britse McLaren, maar daar werd zijn contract vroegtijdig beëindigd. Zijn jonge landgenoot, de 22-jarige Oscar Piastri, volgde hem toen op.

Daniel Ricciardo is nog altijd zeer geliefd bij de Formule 1-fans. Foto: afp

