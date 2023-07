Verkoopproces KV Kortrijk officieel stopgezet, club blijft in handen van Vincent Tan

De overname van KV Kortrijk door de Kaminski Group is officieel van de baan. Dat meldt de club zelf. Het verkoopproces van de eersteklasser is hiermee stopgezet. De Maleisische eigenaar Vincent Tan blijft aan boord.

Vincent Tan was al enkele jaren op zoek naar een overnemer voor de West-Vlaamse club. Op 14 juni kwam de bevestiging dat KV Kortrijk de club ‘onder voorbehoud van definitieve goedkeuring’ was overgenomen door de Amerikaanse Kaminski Group. De Poolse Amerikaan Maciek Kaminski vertelde toen ‘aan het begin te staan van een groot avontuur’.

De problemen volgden toen de Kaminski’s een eerste betalingstermijn niet hadden gerespecteerd. Vervolgens legde Tan hen een nieuwe deadline op om met centen over de brug te komen. Donderdag 6 juli werd die deadline opnieuw overschreden. Hiermee is ook de verkoop van de West-Vlaamse eersteklasser officieel stopgezet.

‘Vincent Tan zal zijn engagement blijven opnemen’, klonk het dinsdag in een mededeling van de voetbalploeg. ‘De voorbije seizoenen investeerde onze eigenaar al meermaals fors in verschillende sportieve dossiers en in de operationele werking van de club. Hij zal dat ook in de toekomst blijven doen, bijvoorbeeld bij de bouw van het nieuwe oefencomplex op het Kouterveld.’

Pieter Eecloo, de voormalige hoofd scouting, is aangesteld de nieuwe ceo Sports. Hij vervangt Matthias Leterme, die eerder vanwege onvrede met de koers van Tan was opgestapt. Guillaume Nuytten, eerder cfo, wordt ceo Non-Sports. Pieter Eecloo, eerder Head of Scouting, is de nieuwe ceo Sports.

‘Samen met Jelle Brulez als Chief Operations Officer en Rik Foulon als Chief Sports Officer zullen Eecloo en Leterme in het managementcomité de krijtlijnen voor de operationele en sportieve werking van de club uittekenen, in nauw overleg met de Raad van Bestuur’.

