Achtste kind van Boris Johnson krijgt de namen Frank Alfred Odysseus

De Britse oud-premier Boris Johnson is voor de achtste keer vader geworden. Zijn vrouw Carrie zette vorige week een zoontje op de wereld dat luistert naar de namen Frank Alfred Odysseus. ‘Kun je raden welke naam mijn man koos?’, schreef de 35-jarige met een lachende emoji waarbij de tranen over de wangen rollen. Johnson studeerde oude geschiedenis en verwijst vaak naar de Griekse of Romeinse geschiedenis.

Het jongetje werd woensdag 5 juli geboren en is het derde kind van Johnson en zijn huidige vrouw, na zoon Wilfred en dochter Romy. De man heeft nog minstens vijf andere kinderen: vier volwassen kinderen bij zijn eerste echtgenote Marina Wheeler en een dochter die in 2009 geboren werd na een buitenechtelijke affaire.

‘Hou van elke minuut van de slaperige babybubbel’, schreef Carrie Johnson in het bericht. ‘Het was het mooiste om te zien hoe mijn twee oudsten hun nieuwe broer met zoveel vreugde en opwinding omhelsden. We zijn allemaal erg verliefd.’

Johnson trad in de zomer van 2022 onder zware druk van zijn partij af als premier na verschillende schandalen. Enkele weken geleden gaf hij ook zijn mandaat in het parlement op.

