Russische ex-commandant doodgeschoten tijdens het joggen

Een Russische ex-commandant die op een Oekraïense zwarte lijst stond is doodgeschoten in de Russische stad Krasnodar. Vermoedelijk werd hij verlinkt door de sportapp Strava bij het joggen.

‘Het Russisch onderzoekscomité heeft een onderzoek opgestart naar de moord’, meldde het Russisch persagentschap Tass maandagavond op zijn website. De 42-jarige Stanislav Rzjitski was tot voor kort commandant op een Russische onderzeeër en werkte in een bureau die Russische mannen moet mobiliseren voor de oorlog. Volgens Rusland werd hij dood teruggevonden met schotwonden. ‘Een schot in de rug werd hem fataal’, citeert Tass een Russisch parlementslid uit Krasnodar.

Volgens de krant Kommersant was Rzjitski bezig aan een ochtendloopje. Russische telegramkanalen suggereren dat de ex-commandant nonchalant omging met zijn data. Ze beweren dat de sportapp Strava zijn vaste looproute prijsgaf aan de moordenaar.

In Kiev stond de man op de zwarte lijst voor oorlogsmisdaden. Als Russisch commandant droeg hij de verantwoordelijkheid voor een raketaanval vanop de Zwarte Zee waarbij in juli vorig jaar 23 Oekraïense burgerslachtoffers vielen, waaronder drie kinderen. Na zijn dood werd op de lijst meteen ‘geëlimineerd’ achter zijn naam geplakt.

Bewijzen van Oekraïense betrokkenheid zijn er (nog) niet. Al waren de Oekraïense militaire inlichtingendiensten er als de kippen bij om te reageren. ‘Het park was verlaten door hevige regen. Er waren geen getuigen die iets konden vertellen over de schutter.’ Oekraïne heeft het over ‘zeven schoten met een Makarov pistool’ en meldt dat de oud-commandant ter plekke stierf. In een tweede statement leggen de Oekraïners de schuld bij de Russen. ‘Hij werd geëlimineerd door zijn eigen manschappen omdat hij weigerde bevelen op te volgen.’ Kiev meent dat hij het nut van raketaanvallen op burgerdoelwitten niet langer inzag.

Oekraïne ontkende eerder moorden op belangrijke Russische burgers op de bodem van hun thuisland. Onderzoek van de Amerikanen toonde bijvoorbeeld dat Oekraïne de auto van Daria Doegina opblies. Zij was de dochter van de invloedrijke nationalistische filosoof Aleksandr Doegin en kwam om bij de aanslag. Over Oekraïense betrokkenheid bij de aanslag op de invloedrijke milblogger Vladlen Tatarski in april heerst nog onduidelijkheid. Rusland beweert dat een 26-jarige moordenares banden had met de Oekraïense overheid en oppositiefiguur Aleksej Navalny.

