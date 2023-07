De God van het overschot

Samen met de fotografie-opleidingen van het KASK (Gent), ESA le 75 (Sint-Lambrechts-Woluwe) en LUCA School of Arts (Sint-Lukas Brussel) selecteerde de beeldredactie enkele eindwerken van kersverse Masters. Eindwerken die wij jullie willen tonen, iedere week in juli en augustus, omdat ze iets zeggen over waar jongeren vandaag mee bezig zijn. Vandaag ‘Helmersstraat’, van KASK-studente Marens van Leunen.