54.000 vierkante meter lampjes in Las Vegas

The Sphere in Las Vegas is een concertzaal. En als het geen concertzaal is, is het een basketbal.

In las Vegas kijken ze sowieso niet op een lichtje meer of minder, maar wat er dinsdag te zien was, tartte toch alle verbeelding/grootdenkerij. Want wat krijg je als je zo’n 54.000 vierkante meter aan LED-lampjes in één keer aansteekt? Spektakel. De lampjes maken deel uit van The Sphere, een concertvenue – kan je in deze orde van grootte nog van ‘een zaal’ spreken? – in de vorm van een halve bol, een reconstructie van het Kugelauditorium van Karlheinz Stockhausen, dat Duitsland op de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka neerpootte. De constructie in Las Vegas is een project van Madison Square Garden Company die er megaconcerten wil organiseren. In september gaat de bol officieel open, en meteen daarna mag U2 er zijn Achtung Baby Live show aftrappen. Prijs van een ticket: vanaf 500 dollar.

Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Maar ook los van de concerten is alles mega. Een paar cijfers? 18.600 zitjes, 170.000 luidsprekers, en een geschatte kostprijs van 2,3 miljard dollar. Naast de 54.000 lampjes aan de buitenkant – ofte de ‘exosfeer’ zoals het in de wandelgangen klinkt – is ook de binnenkant van de bol bekleed met lampjes. Bedoeling is om met de exosfeer niet alleen lightshows te geven, waarbij The Sphere de allures krijgt van een basketbal, discobol of volle maan, maar omdat er ook geld moet binnenkomen, zal er ook reclameruimte op verkocht worden. Een Big Mac zal er nog nooit groter uit gezien hebben.

Foto: NBAE via Getty Images

