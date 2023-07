Bekende surfer Mikala Jones overleden tijdens surfen

De professionele surfer Mikala Jones is afgelopen weekend in Indonesië op 44-jarige leeftijd om het leven gekomen tijdens het golfsurfen.

De veertiger uit Hawaï is verongelukt voor de kust van de Mentawai-eilanden, een van de beste surfplaatsen ter wereld. De vader van drie kinderen verbleef met zijn gezin in het Awera Resort. De precieze omstandigheden waarin hij om het leven is gekomen, zijn nog niet helemaal duidelijk. Volgens de surfwebsite Surfline zou hij zijn doodgebloed nadat een slagader in zijn lies zondagochtend even na 9 uur geraakt werd, vermoedelijk door zijn surfboard.

Jones raakte vooral bekend door zijn GoPro-video’s van zijn surfavonturen.

Zijn dochter Isabella laat weten dat haar ‘vader is omgekomen bij een ernstig surfongeval’. Ze deelde oude foto’s met haar vader en schreef het te betreuren dat hij op zo’n jonge leeftijd is overleden. ‘Ik wou dat je nog bij ons was, je had nog niet moeten gaan.’

De laatste post van Mikala Jones op Instagram dateert van eind mei en is een beeld van de man die zijn lievelingssport beoefent op zijn nieuwe surfboard. ‘Legende’, schreef de Amerikaanse professionele surfer Kelly Slater zondag als reactie op het overlijden.