Europees Hof geeft atlete Semenya gelijk in zaak over testosteron-regels

De Zuid-Afrikaanse hardloopster Caster Semenya is in het gelijk gesteld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een zaak over omstreden testosteronregels van atletiekfederatie World Athletics.

De 32-jarige Semenya maakt van nature bovengemiddeld veel testosteron aan en zou daardoor volgens de internationale atletiekfederatie meer voordeel hebben ten opzichte van haar concurrentie. Daarom mocht ze niet aan wedstrijden meedoen.

De atlete vond dat de mondiale bond haar discrimineerde en vocht de sanctie aan - met succes, blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraak. De gevolgen van het arrest zijn nog niet direct duidelijk.

De internationale atletiekfederatie bepaalde enkele jaren geleden dat atletes op de 400, 800 en 1.500 meter met een te hoog testosterongehalte medicijnen moeten innemen om uit te mogen komen op de genoemde afstanden. Daarmee zouden ze hun testosteron omlaag moeten brengen. Tweevoudig olympisch kampioene Semenya (goud op de 800 meter in 2012 en 2016) weigerde echter de hormoontherapie te ondergaan en mocht daarom niet meedoen aan onder meer de wereldkampioenschappen atletiek.

Semenya ging al verschillende keren in hoger beroep tegen de regels. Eerder oordeelde het internationaal sporttribunaal CAS in haar nadeel. Of de voor Semenya positieve uitspraak van het Europese Hof consequenties heeft voor het wereldkampioenschap atletiek in Boedapest volgende maand, is nog niet duidelijk. De atlete heeft zich nog niet uitgelaten over een eventuele deelname.

Lees ook