Intuïtief eten, of eten wanneer je zin hebt: klinkt logisch, maar werkt het ook?

Je kinderen drie keer per dag cornflakes laten eten, gezond klinkt dat niet. Maar voorstanders van ‘intuïtief eten’ pleiten ervoor om al te strakke ideeën over voeding los te laten: jij, en je kinderen, zullen zelf wel aanvoelen wat ze nodig hebben en wat niet. Echt? ‘Als je je peuter alleen fastfood laat eten, weet ik niet of het vanzelf goedkomt met bittere groenten.’