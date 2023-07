Frankrijk in de ban van verdwenen peuter Émile

De Franse peuter Émile wandelde zaterdag de tuin van zijn grootouders uit en is sindsdien spoorloos.

In het Franse dorp Vernet, een gehucht in de Alpes-de-Haute-Provence, is een grootschalige zoekactie aan de gang na de verdwijning van een peuter. Émile (2,5 jaar) verdween zaterdag uit de tuin van zijn grootouders. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De kleine Émile was daar zaterdag aan het spelen, toen hij omstreeks 17 uur verdween. Zijn grootouders waren de auto aan het inladen om ergens naar toe te gaan en hadden de jongen na zijn dutje even in de tuin gelaten. Maar toen ze hem een kwartier later gingen halen om hem in de auto te zetten, was hij er niet meer.

Ooggetuigen zagen de kleine jongen de tuin verlaten en bergafwaarts de straat oplopen. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Aan de grootschalige zoekactie nemen brandweer, politieagenten, honden en meer dan 200 vrijwilligers deel. Ook een helikopter met een warmtecamera en drones wordt ingezet. Het gaat om een landelijke, beboste regio en de zoektocht verloopt daardoor niet al te gemakkelijk.

Het zoekgebied bevond zich in eerste instantie in een straal van 5 kilometer rond het huis van de grootouders. In die regio werden er ook al huiszoekingen verricht, met toestemming van de inwoners.

Stemopname

Volgens de Franse zender BFMTV werd tijdens de zoektocht herhaaldelijk een stemopname van de moeder van Émile uitgezonden om het kind gerust te stellen en mogelijk uit zijn schuilplaats te halen. Maar ook dat heeft voorlopig dus nog niets opgebracht.

‘Als het kind niet binnen de 48 uur is gevonden in de perimeter die we doorzocht hebben, betekent het volgens ons dat het kind zich daar niet in bevindt. Dan moet hij dus ergens anders zijn’, zei prefect Marc Chappuis op een persconferentie maandagavond. Dinsdag zal alles meer doelgericht en selectief gebeuren, al maakte hij niet duidelijk hoe dat dan precies in zijn werk zal gaan.

Dat de twee mensen die de jongen nog op straat zagen lopen niet ingrepen, is volgens procureur Rémy Avon niet verwonderlijk. Volgens hem heerst in de wijk een ‘sfeer zoals op een dorpsplein’ en is het er niet ongewoon dat kinderen er op straat spelen en rondlopen. Daarom vermoedden de twee getuigen niet dat er iets mis was toen ze het kind zagen lopen. Avon beklemtoonde nog dat er voorlopig geen enkele hypothese voor ligt over wat er met het kind zou gebeurd zijn.

De jongen woont in de buurt van Marseille en was samen met zijn grootouders op vakantie in Haute Vernet, een gehuchtje van 25 inwoners boven Vernet, dat zelf amper 130 inwoners telt.

