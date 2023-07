Op dertig kilometer van de hoofdstad Reykjavik is zondag een vulkaan uitgebarsten. Voorlopig zonder gevaar voor de bevolking.

Op IJsland is een vulkaan uitgebarst op ongeveer dertig kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Reykjavik. Dat meldt het meteorologisch instituut IMO.

De uitbarsting vond plaats rond 16.20 uur lokale tijd (18.20 uur Belgische tijd) in de buurt van de berg Litli Hrutur op het schiereiland Reykjanes. Dat die naam in het IJslands ‘rokend schiereiland’ betekent, wijst er al op dat vulkanische activiteit er geen zeldzaamheid is. Op een paar kilometer van de recente uitbarsting waren er in 2021 en 2022 al eens twee eerdere uitbarstingen. Net als toen lijkt er weinig gevaar voor de bevolking.

De uitbarsting werd voorafgegaan door een reeks aardbevingen. Zondagavond werd de zwaarste genoteerd, met een magnitude van 5,2.

