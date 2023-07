Zonnig en zeer warm weer dinsdag

Het wordt dinsdag vaak zonnig, met enkele hoge wolkenvelden. Het is warm tot zeer warm met maxima van 24 graden aan zee, tot plaatselijk 32 graden in de Kempen.

Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen. Aan de kust zijn pieken tot 50 kilometer per uur mogelijk, zo verwacht het KMI.

Dinsdagavond neemt de bewolking toe over het westen van het land. Er is dan kans op wat regen. In de rest van België worden nog opklaringen verwacht. Tijdens de nacht neemt overal de bewolking toe, gevolgd door perioden van regen of enkele buien en eventueel hier en daar een paar donderslagen. De minima liggen tussen 13 en 18 graden.

Woensdag is het eerst wisselend bewolkt met kans op een bui. In de namiddag neemt de kans op een bui af en worden de opklaringen geleidelijk breder. Aan zee wordt het zonnig. Het wordt minder warm met maxima van 20 tot 24 graden.

Donderdag wordt het gedeeltelijk bewolkt, met kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Vrijdag is het overwegend droog met zon en in de loop van de dag vormen zich stapelwolken. De temperaturen klimmen naar waarden tussen 21 en 26 graden.