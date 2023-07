Dankzij enorme investeringen met het oog op de Olympische Spelen van 2024 is de waterkwaliteit van de Seine verbeterd. Over twee jaar is zwemmen in het hart van Parijs opnieuw toegelaten.

‘Over drie jaar ga ik zwemmen in de Seine’, beweerde Jacques Chirac in 1990. Hij was toen burgemeester van Parijs en wilde bewijzen dat de rivier schoon geworden was. Chirac is er nooit ingedoken, maar ...