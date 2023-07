Mark Rutte, de overlever die finaal geen oplossingen meer vond

Zijn politieke leven hing al een paar keer aan een zijden draadje, maar maandag gooide Mark Rutte dan toch de handdoek in de ring. Na bijna dertien jaar premierschap zegt de VVD’er de politiek vaarwel. Het vierde kabinet van ‘Teflon Mark’ struikelde over het asieldossier, een thema waar Rutte hoog op ingezet had om vooral de eigen partij tevreden te stellen.

Op de middelbare school, het Maerlant-Lyceum in Den Haag, speelde Mark Rutte politieke interviews na, samen met zijn jeugdvriend Lodewijk Dekker. Urenlang, dag in, dag uit. Dan was Rutte de premier en ...