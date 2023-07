Gasprijs duikt onder 30 euro

De Europese aardgasprijs is maandag voor het eerst in een maand tijd opnieuw onder 30 euro per megawattuur gedoken.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt zakte de gasprijs bijna 12 procent, tot 29,60 euro voor een megawattuur.

De voorbije maand zat de gasprijs in de lift, onder meer door ­onderhoudswerken aan de Noorse gasinfrastructuur. Maar stijgende aardgasvoorraden en een zwakke vraag hebben nu een omgekeerd ­effect.

Het Noorse gas- en oliebedrijf DNO maakte bijvoorbeeld maandag nog bekend mogelijk op het grootste gasveld te zijn gestoten dat de voorbije tien jaar werd ontdekt in Noorse wateren.

Zeldzame vondst

De gasbel in het Noorse deel van de Noordzee zou tot 120 à 230 miljoen vaten olie-equivalent aan energie bevatten. Het zou meteen ook gaan om de grootste gasvondst op het Noors continentaal plat sinds 2013.

De voorbije jaren zijn grote ­gasvondsten in de Noordzee zeldzamer geworden. In vergelijking met bestaande Noorse gasvelden – zoals Troll of Statfjord – is de vondst nog relatief beperkt. Die ­bevatten reserves die gaan tot 3 miljard vaten olie-equivalent.

Sinds de Russische inval in ­Oekraïne is Noorwegen de belangrijkste bron van aardgas voor Europa geworden.