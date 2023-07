Van Taylor Swift tot Joe Biden, de kritiek op Ticketmaster zwelt aan. Vanuit New York maakte onze landgenoot Pieter Colpaert een documentaire over de ticketgigant.

De geestdrift van Bruce Springsteen, de hitte van Beyoncé en het poptimisme van Taylor Swift: iedereen wil er een stukje van. Behalve de fear of missing out is er ook de knaldrang na de verloren coronajaren ...