De geruchten werden maandag bevestigd: Remco Evenepoel (23) zal eind deze zomer zijn titel verdedigen in de Ronde van Spanje. De wereldkampioen gaat daarmee een lastige uitdaging aan, want de Vuelta-kaarten liggen anders dan vorig jaar.

