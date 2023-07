Advocaat tiener ontkent beschuldigingen over BBC-presentator: ‘Onzin’

Er is niets ongepasts gebeurd tussen een geschorste BBC-presentator en een tiener, zegt de advocaat van de jongen.

In het Verenigd Koninkrijk wordt al een paar dagen gegokt wie de BBC-presentator is die door de omroep werd geschorst na beschuldigingen dat hij een minderjarige betaalde voor expliciete foto’s. De zaak werd uitgebracht door de moeder van de tiener, die de omroep ook verwijt niet snel genoeg in actie te zijn gekomen.

Haar beschuldigingen worden nu tegengesproken uit onverwachte hoek. De advocaat van de tiener stuurde een brief aan de nieuwsdienst van de BBC. ‘Er mag geen twijfel zijn: er is niets ongepasts of onwettigs gebeurd tussen onze cliënt en de BBC-persoonlijkheid. De beschuldigingen in de krant The Sun zijn onzin.’

In de brief vertelt de advocaat dat zijn cliënt vrijdagavond een formele ontkenning van het verhaal stuurde naar de tabloid The Sun. De krant publiceerde het artikel toch. Een woordvoerder van The Sun reageert: ‘We hebben een verhaal over twee bezorgde ouders gebracht die klacht indienden bij de BBC over het gedrag van een presentator en het welzijn van hun kind. De BBC deed niets met hun klacht. Wij hebben bewijzen die hun bezorgdheid kracht bijzetten. Het is nu aan de BBC om dit behoorlijk te onderzoeken.’

De nieuwsdienst van de BBC zegt dat hij de identiteit van de jongen niet kent, geen rechtstreeks contact met hem heeft gehad en het bewijsmateriaal van The Sun niet heeft kunnen inkijken. Ook het dossier dat The Sun bij de directie van de BBC zou hebben ingediend, kon BBC News niet inkijken.

De BBC heeft het dossier overhandigd aan de politie van Londen. Die laat weten dat inspecteurs maandag online met de directie van de BBC hebben vergaderd over de zaak.

