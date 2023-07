Festivalgangers krijgen training over seksueel geweld

Wat is toestemming en wanneer krijg je die niet? Wat moet je doen als je getuige bent van seksueel geweld? ‘Steeds meer jongeren willen hierover leren’, zegt Wouter Stes van Plan International, die trainingen zal geven op zomerfestivals.

De gemiddelde leeftijd van slachtoffers die zich aanmelden bij een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is 24 jaar. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Om die doelgroep meer te bereiken, zal de ngo Plan International samenwerken met Tomorrowland en Pukkelpop om festivalgangers te sensibiliseren. Dat doet Plan International op vraag van het IGVM en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy (Ecolo).

Plan International stond afgelopen weekend al op het festival Les Ardentes en zal deze zomer nog op Tomorrowland en Pukkelpop trainingen geven aan jongeren. ‘In de eerste plaats is het de bedoeling de jongeren te informeren wat seksueel geweld is’, legt beleidscoördinator Wouter Stes uit. ‘Wanneer geeft iemand wel duidelijk toestemming en hoe kun je toestemming vragen? Onder meer die vragen zullen we beantwoorden.’

Er volgen ook concrete tips die aangeven wat je kunt doen als je slachtoffer of getuige bent van seksueel geweld. ‘Op Les Ardentes merkten we al dat festivalgangers enthousiast waren om hierover te leren. We kregen te horen dat ze het nuttig vonden.’

Tijdens een opleiding van de zorgcentra leerden de mensen van Plan International hoe ze de slachtoffers die zich op het festival bij hen melden moeten ontvangen.‘We kunnen hen op dat moment helpen en doorverwijzen naar een ZSG in de buurt, zodat ze op een rustige plek verder geholpen worden.’