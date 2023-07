Dedecker weet nog niet of hij Open VLD wil vloeren

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Exodus (1)

Antwerpen heeft een wereldreiziger als burgemeester. Vorige week zat Bart De Wever (N-VA) nog in Hamburg, volgende week staat Israël op het programma. De Wever gaat er een opleidingsprogramma voor de politie bezoeken waar ook Antwerpse agenten aan deelnemen. Maar de Antwerpse PVDA vindt het ongepast dat De Wever net nu Israël bezoekt, amper een week na de Israëlische aanval op het Palestijnse vluchtelingenkamp Jenin. ‘Het stadsbestuur zou dit geweld moeten veroordelen en het bezoek niet laten doorgaan’, klinkt het op haar website. De Wever is niet onder de indruk. ‘Op het vlak van mensenrechten hoeven we ons door de PVDA niet meteen aangesproken te voelen’, reageert hij in het Het Laatste Nieuws.

Exodus (2)

Ook Groen is niet te spreken over De Wevers reis naar het Beloofde Land. Groen-gemeenteraadslid Nordine Saïdi Mazarou vraagt zich af: ‘Wat gaat Antwerpen leren van een politie en een leger die op grote schaal de mensenrechten schenden?’ De groenen willen daarom op de gemeenteraad een motie indienen om die soort werkreizen aan banden te leggen. De N-VA ziet daarentegen geen enkel probleem: ‘Dit gaat om een seminarie over haatmisdrijven en terreur voor verschillende politiezones, ook uit gemeenten waar Groen meebestuurt’, laat de partij aan het Nieuwsblad weten.

Teaser (1)

In een uitgebreid interview in De Morgen hint Jean-Marie Dedecker naar een nationale comeback met een eigen lijst. Formeel wil hij nog niets bevestigen: ‘Ik heb helemaal nog niks beslist.’ Toch kriebelt het nog steeds bij het 71-jarige onafhankelijke Kamerlid: ‘Ik ben nu eenmaal passioneel, en de politiek is een passie.’ Het nieuws lekte volgens de ex-judocoach voorbarig uit. Hij geeft toe dat er gepraat wordt: ‘Mensen trekken niet gewoon aan mijn arm, ze trekken mijn schouder uit de kom.’

Teaser (2)

Voor een man die nog niets beslist heeft, krijgt Dedecker al opvallend veel media-aandacht. Zo zat hij vrijdag ook in de studio van Terzake. Daar gaf hij al de essentie mee van de terugkeer die nog niet vastligt: ‘Geen asielcentrum van misnoegde mensen, maar een project om een unserved audience te bedienen.’ Dat onbediende publiek zou tussen de traditionele partijen (waartoe hij ook de N-VA rekent) en Vlaams Belang in zitten. Op de vraag of zijn lijst Open VLD onder de kiesdrempel kan duwen, reageert Dedecker laconiek: ‘Ik ben nog altijd judoka. Iemand vloeren is plezant.’