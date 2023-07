Burgers denken mee over nieuwe eurobiljetten

Worden het vogels? Rivieren? Handen? Of de Europese waarden? Het beslissingsproces over het thema van de nieuwe eurobiljetten gaat een nieuwe fase in. Europese burgers mogen zelf ­online meepraten over de voors en tegens van de zeven thema’s die een adviesgroep heeft geselecteerd.

Taboes

De Europese Centrale Bank gaat niet over een nacht ijs bij het ontwerpen van de nieuwe biljetten. De huidige biljetten tonen niet-bestaande architectonische motieven, maar Frankfurt vindt het na twintig jaar tijd voor iets anders. Niet eenvoudig, want er zijn flink wat taboes. Zo mogen de biljetten niet te nadrukkelijk verwijzen naar één nationale cultuur. Bij een keuze voor historische figuren of gebouwen zouden landen zich al snel benadeeld kunnen voelen. Tegelijk moeten de biljetten wel een gevoel van ‘gedeelde Europese waarden’ uitdragen, en voor alle Europeanen herkenbaar zijn.

De online bevraging werd maandag opengesteld, maar de website bleek na de lancering meteen onbereikbaar door het hoge aantal bezoekers. De enquête loopt tot 31 augustus. Volgend jaar zal de ECB dan het thema vastleggen. De eindontwerpen moeten in 2026 klaar zijn. Dan zal ook beslist ­worden wanneer de nieuwe biljetten in roulatie worden gebracht.

