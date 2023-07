De Amerikaanse president Joe Biden heeft in Londen een ontmoeting gehad met de Britse premier Rishi Sunak en met koning Charles III. Biden is naar Europa gereisd voor de Navo-top die dinsdag start in het Litouwse Vilnius.

Het was de zesde ontmoeting tussen Biden en Sunak. Biden prees de ‘rotsvaste’ relatie tussen beide landen. ‘Ik zou me geen betere vriend of grotere bondgenoot kunnen wensen’, zei de president. De twee leiders waren het eens over de noodzaak om de Navo te versterken en Oekraïne te blijven steunen.

In de namiddag ontmoette Biden koning Charles III op het kasteel van Windsor voor thee en een gesprek over het klimaat, een thema dat de 74-jarige koning na aan het hart ligt. Het was hun eerste ontmoeting sinds Charles gekroond is.

