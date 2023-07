‘Duim-emoji’ is geldige ondertekening van contract in Canada

Een Canadese boer stuurde een duim-emoji die hem 61.000 (Canadese) dollar zal kosten. Een rechter oordeelde namelijk dat het een geldige ondertekening was van een contract.

Kan een duim-emoji gelden als een digitale handtekening onder een contract? In Canada alvast wel, bericht The Guardian. Een boer in de Canadese provincie Saskatchewan ontving in maart 2021 van een handelaar een contract voor de levering van 87 ton vlas aan 670 dollar per ton, en reageerde daarop met een duimpje omhoog. Maar het vlas werd nooit geleverd en de handelaar deed de boer een proces aan wegens contractbreuk.

Niet onbelangrijk detail: in november 2021, wanneer de levering had moeten plaatsvinden, was de vlasprijs fors gestegen naar zo’n 1.600 dollar per ton.

Volgens de boer, Chris Achter, betekende het duimpje alleen maar dat hij het doorgestuurde document goed had ontvangen. Het document was een met smartphone genomen foto van een voorstel-contract voor levering in november, met daaronder de in inkt gezette handtekening van de koper. Alvorens het contract werd doorgestuurd, hadden koper en verkoper met elkaar gebeld. Volgens de koper hadden beide partijen in het verleden al geregeld op zo’n manier zaken gedaan. In eerdere gevallen had de boer al contracten bevestigd via een sms-bericht, dus een bevestiging met simpelweg een emoji was niet totaal onverwacht, vond de handelaar.

Als een redelijke omstaander concludeert dat er een overeenkomst is, is dat in Canada een bepalende factor volgens de uitspraak van de rechter. ‘Het Hof geeft toe dat de duim-emoji geen traditionele manier is om een document te ondertekenen, maar desondanks was het in deze omstandigheden een geldige manier om de twee doelstellingen van een handtekening te vervullen’, schreef de rechter. Die twee doelstellingen zijn het identificeren van de ondertekenaar (de emoji was verstuurd vanop zijn smartphone) en het weergeven van zijn akkoord met de overeenkomst. Volgens de rechter reflecteert het gebruik van emoji ‘de nieuwe realiteit in de Canadese samenleving’.

