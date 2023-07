We kennen cheerleaders vooral als acrobatische jonge vrouwen die het publiek opwarmen bij Amerikaanse sportwedstrijden. Maar in Japan is cheerleading een mannenzaak. De “Oendan” zijn de cheerleadingteams van de universiteitsteams. Ze vuren hun eigen supporters aan, en jennen de supporters van de tegenstander. Zij zijn voornamelijk mannelijk, en zelfs uitgesproken macho. Ze roepen hun stem schor, klappen hun handen blauw, slaan hun trommels stuk. Lawaai, hoe meer hoe liever!