Na bijna dertien jaar premierschap stapt Mark Rutte (56) uit de politiek. De Nederlanders waren uitgekeken op hem, maar zijn vertrek zal de Haagse politiek ingrijpend veranderen. De man van de consensus laat een gepolariseerd land achter

Kunnen de Nederlanders zich nog de tijd herinneren dat Mark Rutte niet hun premier was? Na bijna dertien jaar begint dat moeilijk te worden. Ook daarvoor was hij al een dominante figuur in Den Haag, als ...