AfricaMuseum schrapt depot met ‘foute’ sculpturen

Het AfricaMuseum in Tervuren verwijdert een groep beelden uit het bezoekersparcours dat in gebruik genomen werd bij de heropening in 2018. Het gaat om sculpturen met een openlijk koloniale, soms zelfs racistische inslag. Ze werden in de vaste opstelling niet gepresenteerd als kunstwerken, maar als depotstukken die buitenspel gezet waren.