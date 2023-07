Kremlin: ‘Prigozjin en Poetin hebben elkaar ontmoet op 29 juni’

De Russische president Vladimir Poetin en Wagner-kopman Jevgeni Prigozjin hebben elkaar enkele dagen na de muiterij gesproken, communiceert woordvoerder Dmitri Peskov op de dagelijkse persconferentie van het Kremlin.

Het gesprek zou drie uur hebben geduurd. In totaal waren 35 personen betrokken bij de ontmoeting. Het ging vooral over commandanten van de Wagner-groep, beweert Peskov. De Russische president Vladimir Poetin zou ‘geluisterd’ hebben naar ‘de uitleg van verschillende commandanten’ en ‘zijn evaluatie van de crisis’ hebben gegeven.

De opstand van het Wagner-huurlingenleger kon gestuit worden via ‘een akkoord’ waarover veel onduidelijkheid leeft. De Wit-Russische president Aleksandr Loekajenko claimt daarbij een grote rol te hebben gespeeld. Al is het niet duidelijk of Prigozjin nu als banneling in Wit-Rusland leeft, dan wel in Rusland is.

De Wagner-huurlingen leverden een belangrijke bijdrage bij de Russische verovering van de stad Bachmoet. Na de muiterij verklaarde Poetin dat het Kremlin de Wagner-groep altijd financieel heeft ondersteund. Al was Wagner-leider Prigozjin allesbehalve tevreden met de aanpak en de bevoorrading van het Russische leger. Hij had daarom graag de legertop vervangen. Het ziet er niet naar uit dat Poetin daarop inging: vanmorgen publiceerde het Kremlin nog een video waarin te zien is hoe stafchef Valeri Gerasimov wordt gebrieft over de situatie in Oekraïne.

Eerder verklaarde Prigozjin dat hij de muiterij alleen pleegde uit vrees voor het voortbestaan van zijn huurlingenleger. Een nieuwe wet zou ervoor zorgen dat alle huurlingen voortaan onder Russisch commando terechtkomen. Aanvankelijk reageerde Poetin erg kwaad op de muiterij. Hij had het over ‘een dolksteek’ en ‘verraad’. Prigozjin ontkent dat hij een staatsgreep wilde plegen.

