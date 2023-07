Op zijn 56ste zegt Mark Rutte de politiek vaarwel. Hij was dertien jaar lang premier van Nederland. In dit artikel blikken we terug op enkele opvallende momenten uit zijn loopbaan als premier.

22 september 2011

Rutte tegen Wilders: 'Doe eens normaal, man'

Tijdens zijn carrière staat Rutte regelmatig oog in oog met PVV-leider Geert Wilders. Zo gaat het er in de Tweede Kamer vaak hevig aan toe. Kijk mee in de video bovenaan dit artikel.

7 juni 2018

Beelden van dweilende Rutte gaan de wereld rond

Aan de toegangspoortjes van het parlement laat Rutte zijn koffiebeker vallen. De Nederlandse premier twijfelt niet en dweilt de koffie zelf op. De beelden van een dweilende Rutte gaan meteen de wereld rond.

20 maart 2019

Mark Rutte krijgt black-out tijdens tv-debat en roept om politiek adviseur: 'Caroliene? Help!'

Rutte is een rasdebater, maar in 2019 gaat het licht even uit tijdens een debat op de NOS. De Nederlandse premier verliest even de draad, waarop hij de hulp inroept van zijn politiek assistente Caroliene Hermans.

10 maart 2020

Mark Rutte gaat in de fout na oproep geen handen te schudden

Bij het begin van de coronapandemie kondigt Rutte de eerste maatregelen aan tegen de verspreiding van het virus. Maar enkele momenten later overtreedt hij meteen zélf de nieuwe regels.

2 december 2021

Klungelen met koffie: pt. 2

Rutte en koffie: het blijft een moeilijk huwelijk. Deze keer gaat het fout aan het spreekgestoelte van de Tweede Kamer. Het debat moet even geschorst worden.

Lees ook