Regering-De Croo tevreden met ‘modern pensioenakkoord’

Het nam wat tijd in beslag, maar nu ligt er een goede pensioenhervorming op tafel. Dat verklaarde premier Alexander De Croo (Open VLD) op een persconferentie.

‘Het is een modern pensioenakkoord’, klinkt het unisono op een persconferentie met premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) en vicepremier David Clarinval (MR). ‘Er zijn drie cruciale elementen’, legt De Croo uit. ‘Werken moet lonen’ is het eerste. Wie langer werkt en dus later op pensioen gaat, krijgt netto een bedrag op zijn rekening. ‘Tot 22.000 euro voor wie drie jaar extra doet’, geeft De Croo mee. ‘Dat is zeer tastbaar.’ De teller start vanaf 1 januari 2024. De eerste uitbetalingen komen er vanaf 2025. Er zal ook de mogelijkheid zijn om één of twee jaar langer te werken. Bovendien kan het bedrag ook in maandelijkse schrijven worden uitbetaald. Volgens De Croo is er zeker appetijt om langer te werken. Werkgevers zouden dan weer langer van de competenties en ervaring van hun ouder personeel kunnen genieten, redeneert de eerste minister.

Een tweede element is dat de ‘systemen naar elkaar laten toegroeien’. Het onderscheid in pensioenen tussen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen moet op de schop. Iets waar deze hervorming een goede stap zet, verdedigt de Vivaldi-regering.

Element nummer drie gaat over betaalbaarheid. Daar haalt ons land de Europese lat, klinkt het. Er wordt 0,5 procent van het bbp bespaard. 80 procent van die besparingen bevinden zich in de ambtenarenpensioenen. Die zullen niet langer aan hetzelfde tempo stijgen als actieve ambtenaren. Het systeem van de ‘perequatie’, zoals dat heet, zal beperkt worden tot 0,3 procent per jaar. ‘Goed voor een besparing van 2,4 miljard euro’, gaf vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) mee op Twitter. In totaal leverde de hervorming volgens hem 3 miljard euro op. Hij is tevreden dat het ‘heilig huisje’ van de perequatie werd aangepakt, zegt hij aan De Standaard. Minister Lalieux verdedigt de aanpassing in de ambtenarenpensioenen. ‘Solidariteit tussen lagere en hogere pensioenen’, meent ze. Door de besparing hoopt ons land nu Europees relancegeld te deblokkeren.

Oppositiepartij N-VA gelooft niet dat het plan van De Croo zal volstaan om de vergrijzingskost te dekken. Voorzitter Bart De Wever heeft het over een ‘een regelrechte aanslag op de pensioenzekerheid van komende generaties’. De vakbonden zijn dan weer niet te spreken over het plafond op de perequatie. Dat ‘tart alle verbeelding’, zegt de socialistische vakbond ACOD. Die voelt zich gepasseerd in de hele discussie. Het ACV noemt het ‘een rondje ambtenarenbashing’.

Twintig jaar effectief werken

Voorts konden de Vivaldi-partijen zich vinden in een akkoord over minimumpensioenen. Wie zo’n minimumpensioen wil, moet twintig jaar effectief gewerkt hebben. De regering wil daarbij niemand afstraffen. Daarom voorziet het allerlei ‘gelijkgestelde periodes’, zoals ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof. Het akkoord zorgt voor ‘man-vrouwgelijkheid’, verklaart minister Lalieux. Via de gelijkgestelde periodes zou de lat voor het minimumpensioen voor vrouwen even hoog liggen als voor mannen, die vaak langere carrières hebben omdat ze minder huishoudelijke taken op zich nemen.

De ministers dankten elkaar voor de goede samenwerking en zijn tevreden met het resultaat. Volgens De Croo toont het akkoord hoe zijn regering er wel in slaagt om knopen door te hakken. ‘En zopas hadden we nog het akkoord over kernenergie.’ Ook met een fiscale hervorming wil Vivaldi nog landen, belooft de premier. Bij moeilijke momenten tijdens de onderhandelingen kan gemberthee wonderen doen, aldus De Croo.

