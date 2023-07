Vincent Van Quickenborne over pensioenhervorming: ‘We hebben heilig huisje aangepakt’

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verdedigt de pensioenhervorming die in de nacht van zondag op maandag werd afgeklopt binnen de regering. ‘Hoe meer akkoorden we sluiten, hoe groter de appetijt.’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) was als vicepremier nauw betrokken bij de onderhandelingen over de pensioenhervorming in de nacht van zondag op maandag. Rond 5 uur ’s ochtends werd daarover een akkoord bereikt. Enkele uren later verdedigde Van Quickenborne het pensioenakkoord in een telefoontje met De Standaard. ‘Zowat 80 procent van de pensioenhervorming wordt bekostigd door de hervorming van de perequatie. Dat was een heilig huisje voor de ambtenaren en toen we het op tafel legden bij de begrotingsopmaak was dit nog not done.’

De perequatie is het systeem waarbij de pensioenen van de ambtenaren de evolutie volgen van de lonen van de nog actieve ambtenaren, bovenop de stijging van de index. Voortaan kan dat ambtenarenpensioen nog slechts maximaal 0,3 procent per jaar stijgen. Het systeem van de perequatie wordt dus niet volledig afgeschaft, maar wel afgetopt. De liberalen hadden dit al op tafel gelegd bij de begrotingsopmaak van 2023, maar dat werd toen door de linkse partijen in de regering resoluut van tafel geveegd. Vandaag is dit er dan toch doorgekomen.

In ruil verkreeg de PS dat de pensioenbonus voortaan niet langer bruto maar netto zal worden betaald. De eenmalige uitkering kan in totaal oplopen tot 22.645 euro, voor wie drie jaar langer werkt dan het minimum. Dat moet mensen ertoe aanzetten om langer te werken. De uitkering stijgt per jaar dat je langer werkt, ‘volgens het principe van de hockeystick’, aldus Van Quickenborne.

Flexi-jobs

De pensioenhervorming doorkruist de gesprekken over de grote fiscale hervorming, die moeizaam verlopen. Dat zou deels komen doordat de liberalen die fiscale hervorming koppelen aan een arbeidsmarkthervorming. Volgens de socialisten en groenen in de regering zijn de eisen van met name de MR ‘totaal onevenwichtig’. De Franstalige socialisten zien niet de noodzaak om een fiscale hervorming te koppelen aan een hervorming van de arbeidsmarkt.

Dat ziet Van Quickenborne anders. ‘We moeten op zoek naar inkomsten. Voor de linkse partijen is een btw-verhoging onmogelijk. Het vinden van inkomsten wordt dan niet evident. Wij stellen dan voor om het systeem van flexi-jobs uit te breiden. Er is vandaag grote nood aan handen in het onderwijs en de kinderopvang, maar ook bijvoorbeeld bij apothekers. Die arbeidsmarkthervorming kan geld opbrengen, via de werkgeversbijdragen. Er zijn vandaag al 100.000 flexi-jobs, die het zwartwerk van vroeger vervangen. Met die inkomsten kunnen we de lasten op arbeid verlagen.’

Met de pensioenhervorming en met name de pensioenbonus wist minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) een trofee binnen te halen. Vraag is of de PS nu nog bereid zal zijn om mee te stappen in een meer liberaal gekleurde fiscale hervorming. Van Quickenborne is er echter van overtuigd dat de pensioenhervorming de moeizame gesprekken over de fiscale hervorming net in een stroomversnelling kan brengen. ‘Hoe meer akkoorden we sluiten, hoe groter de appetijt om er nog te sluiten. Eerst bekwamen we de verlenging van de kerncentrales, nu deze pensioenhervorming. De bedoeling blijft om met de fiscale hervorming te landen voor 21 juli.’

