De aftredende Nederlandse premier Mark Rutte heeft zijn vertrek uit de politiek aangekondigd. Tijdens de komende verkiezingen zal hij de VVD-lijst niet trekken, zo verklaarde hij onverwacht in de Tweede Kamer.

De regering-Rutte IV viel vrijdag na mislukt topoverleg over asielbeleid. De vraag welke asielzoekers recht hebben op gezinshereniging lag aan de basis van de politieke crisis. Net als ons land heeft Nederland moeite om de asielstroom onder controle te krijgen. Van de vier regeringspartijen pleitten de VVD en het CDA voor een harde aanpak, terwijl de ChristenUnie en D66 meer oog hadden voor de humane aspecten. Het was premier Rutte zelf die vorige week de boel op scherp zette met een voorstel waarvan hij heel goed wist dat het onaanvaardbaar zou zijn voor ChristenUnie en D66.

Na de val werden nieuwe verkiezingen aangekondigd, die in november zullen plaatsvinden. De 56-jarige Rutte zei vrijdag nog ‘de energie en ideeën te hebben’ om door te gaan, maar maandag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de val van de regering, zei hij de VVD-lijst niet te zullen trekken. Dat betekent ook meteen zijn vertrek uit de politiek. Rutte kwam in 2010 aan het roer van zijn eerste regering, en werd in de zomer van vorig jaar de langst zetelende Nederlandse premier.

‘Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. Het enige antwoord is: Nederland’, zei Rutte. ‘Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Zondag heb ik besloten dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker voor de VVD bij de komende verkiezingen.’

Ook CDA zoekt nieuwe leider

Rutte blijft voorlopig wel nog premier van de ontslagnemende regering. De koning heeft hem gevraagd om grote dossiers te blijven behandelen, zoals de oorlog in Oekraïne, de afhandeling van de Toeslagenaffaire en het stopzetten van gaswinning in Groningen. Dat alles zou wel moeten gebeuren met inspraak van de Tweede Kamer.

Over het asieldebat zei hij maandag nog: ‘De afgelopen maanden hebben we ondanks verschillende opvattingen geprobeerd die ambitie te verwezenlijken. Alle partijen zijn tot het uiterste gegaan, maar soms is wil niet voldoende. Dan blijft niets over dan de samenwerking te beëindigen.’

Ook de leider van CDA, Wopke Hoekstra, heeft aangekondigd geen lijsttrekker te zullen zijn. Dat deed hij in een interview met De Telegraaf.

De oppositiepartijen noemen het vertrek van Rutte een ‘heel verstandig besluit’ (Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging) en ‘goed nieuws’ (Sylvana Simons van Bij1). GroenLinks, PvdA en PVV hadden eerder aangekondigd dat ze een motie van wantrouwen wilden indienen tegen Rutte, maar die komt er nu niet, zegt Jesse Klaver van GroenLinks. ‘Rutte heeft zelf aangegeven dat hij het landsbelang kiest voor het partijbelang. Dus daarmee is ons vertrouwen terug dat hij als demissionair premier het land kan leiden.’

‘Misschien lesgeven’

Na het debat in de Tweede Kamer sprak Rutte de pers toe. Hij benadrukte dat hij zelf de beslissing nam om te stoppen, en dat dit dus niet gebeurde op vraag van de partij. ‘Ik doe dit met gemengde gevoelens, met emoties. Ik hou zielsveel van de ploeg. Maar het voelt goed.’

Hij zegt nog niet te weten wat hij nu gaat doen. Hij gaf al een paar keer per week maatschappijleer op het Johan de Wittcollege in Den Haag. ‘Misschien ga ik dat een paar dagen doen.’ Hij zegt geen interesse te hebben in een belangrijke baan bij een internationale instelling, zoals de Navo. ‘Nee-nee-nee, ik ga echt de politiek uit.’

De Belgische premier Alexander De Croo - net als Rutte een liberaal - maakt op Twitter duidelijk dat hij zijn Nederlandse ambtgenoot zal missen:

Bedankt voor alles, Mark. Niet enkel Nederland gaat je missen. pic.twitter.com/kxSwuhOVPd — Alexander De Croo ???????? (@alexanderdecroo) July 10, 2023

Lees ook