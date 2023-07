Vakbonden hekelen ‘rondje ambtenaren bashing’

De vakbonden noemen het onaanvaardbaar dat de pensioenen van de ambtenaren worden aangepakt zonder voorafgaand overleg. ‘Dit tart alle verbeelding.’

De vakbonden die zich inzetten voor ambtenaren zijn niet te spreken over de manier waarop de pensioenhervorming wordt opgelegd zonder voorafgaand overleg. Op Radio 1 spreekt Ilse Heylen van ACV openbare diensten van een ‘rondje ambtenaren bashing’. ‘Als men niet uit dossiers zoals fiscale hervorming geraakt, vindt men het blijkbaar nodig om een rondje ambtenaren bashing te lopen. Dan komt er zoiets uit als resultaat en dan zij wij natuurlijk misnoegd. De perequatie zorgt voor welvaartsvastheid van ambtenaren en dat is voor ons natuurlijk belangrijk.’

De perequatie is het systeem waarbij de pensioenen de evolutie volgen van de lonen van de nog actieve ambtenaren, bovenop de stijging van de index. Voortaan kan dat ambtenarenpensioen nog slechts maximaal 0,3 procent per jaar stijgen. Het systeem van de perequatie wordt dus niet volledig afgeschaft, maar wel afgetopt. De liberalen hadden dit al op tafel gelegd bij de begrotingsopmaak van 2023, maar dat werd toen door de linkse partijen in de regering resoluut van tafel geveegd. Vandaag is dit er dan toch doorgekomen.

De socialistische overheidsvakbond ACOD vindt het onaanvaardbaar dat dit is beslist zonder overleg met de vakbonden. ‘Dit tart alle verbeelding. Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar’, zegt voorzitter Chris Reniers. Reniers is niet te spreken over de manier waarop dit akkoord tot stand is gekomen. Er stond donderdag nog een overleg gepland. ‘ACOD stond ervoor open om naar een ander systeem van berekening te gaan’, zegt ze aan Het Nieuwsblad. ‘Maar we hebben zelfs de kans niet gekregen.’

