Australische politie staakt zoektocht naar Belgische toeriste Céline Cremer

De Australische politie heeft aangekondigd dat ze de zoekacties naar de Belgische toeriste Céline Cremer stopzetten. De 31-jarige vrouw verdween drie weken geleden op het eiland Tasmanië.

Cremer werd voor het laatst gezien in Waratah, een stad in het noordwesten van het eiland Tasmanië, op ongeveer tien kilometer van de Philosopher Falls-watervallen. Het voertuig van de vrouw stond zeker sinds 20 juni – de laatste dag waarop haar gsm een signaal gaf – op de parkeerplaats aan het startpunt van de wandelroute naar die watervallen. Ze was naar verluidt slechts uitgerust voor een lichte wandeling. Op 21 juni werd ze als vermist opgegeven, nadat ze niet opdaagde voor de ferry waarvoor ze een ticket had.

De Australische politie doorzocht het water aan de watervallen vorige week zonder succes. ‘Er werden ook zoekteams, specialisten in wildwater-reddingen, drones en helikopters gebruikt’, klinkt het maandag in een verklaring van de politie. ‘Er werden dus aanzienlijke middelen ingezet op dit moeilijk toegankelijke terrein, maar ondanks deze aanzienlijke inspanningen kon Céline niet worden gelokaliseerd. Gezien de barre weersomstandigheden en de koude denken medische experts dat Céline de elementen waaraan ze sinds haar verdwijning is blootgesteld, niet heeft overleefd’, aldus de politie.

‘We staan in voortdurend contact met de familie, en sturen hen ons medeleven’, klinkt het verder. ‘Hoewel de reddingsoperaties gestaakt worden, wordt het dossier niet gesloten en zal alle relevante informatie zorgvuldig worden bestudeerd in de hoop later nog een antwoord te kunnen geven aan haar familie en dierbaren.’

