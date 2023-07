Elien Vervaet (24) heeft euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden laten uitvoeren

De jonge vrouw uit Lokeren deed haar verhaal eind vorige maand nog in een interview. Ze vertelde dat ze was uitgedoofd na een zware depressie die haar al zes jaar lang alle energie ontnam.

De aanleiding van haar depressie was volgens haar het ingangsexamen van een opleiding drama die te hoog gegrepen bleek. ‘Een jaar later speelde ik mee in een toneelstuk van Theater Antigone. Daar voelde ik hoe graag ik dat wel deed. Maar het besef dat ik het nooit als job zou kunnen doen, maakte me heel ongelukkig. En dat gevoel is gebleven’, vertelde ze.

De 24-jarige Lokerse, die ook een podcast had gemaakt over haar eigen euthanasie, beschreef hoe alles in het leven voor haar voelde als een opgave en had naar eigen zeggen alle mogelijke therapieën geprobeerd. Drie jaar geleden vroeg ze euthanasie aan voor ondraaglijk psychisch lijden, en onlangs werd haar dossier goedgekeurd door twee psychiaters en een arts van Vonkel, een centrum voor levenseindevragen in Gent. Haar eigen huisarts had geweigerd.

‘Dat die arts van Vonkel ja zei, was een opluchting’, zei Vervaet. ‘Sindsdien ben ik afscheid aan het nemen. Bij veel mensen is dat raar: ik ga die nooit meer terugzien. Dat blijft een rare gedachte, maar het schrikt me niet af’, zei ze er nog over in haar gesprek met deze krant.

Elien Vervaet (24) heeft euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden laten uitvoeren. Video: TV Oost

Wie vragen heeft over zelfmoord, kan terecht op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

